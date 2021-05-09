Bakan Soylu'dan 'tam kapanma' açıklaması: Milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz

Son dakika haberi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda vatandaşlardan bir fedakarlık daha beklediklerini belirterek, corona virüs kapsamında alınan kararlara bayram süresince uyulmasını istedi.

Tam Kapanma dönemine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, önlemler için tüm denetim mekanizmalarıyla sahada olduklarını vurguladı.



Covid-19 vakası sayısının 63 bin civarından aşağıya doğru inişe geçtiğini anımsatan Soylu, "Bayrama yaklaşıyoruz ve milletimizden bir fedakarlık daha bekliyoruz. Bu hastalık temasla bulaşıyor. Bayram hepimizin bayramı ve geleceğimizde eksilmeden daha güzel bayramlar geçirebilmemiz için hep birlikte kurallara uymalıyız, tedbirlere uymalıyız" açıklamasında bulundu.

'BAYRAMDA DA SABRETMELİYİZ'

Bayramda da sabretmetliyiz diyen Soylu, şu ifadelere de yer verdi:

"Eğer bayramlaşmalarda kurallara uymazsak karşılaştığımız bu musibetin ağırlığı üzerimizden kalkmaz ve fedakarlığımız boşuna gider. Çocuklarımız artık okula gitmek istiyor, esnaflarımız dükkanlarını açmak istiyor. Milletimizden istirhamımız, onlardan çok şey istediğimizin bilincindeyiz ama önce sabır sonra bayram diyoruz. Bayramda da sabretmeliyiz"



VİDEO: TAM KAPANMADA MERAK EDİLENLER