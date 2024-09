Bakan Tekin'den ilkokula başlayan öğrenciler için mektup

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, okula başlama heyecanıyla sınıflarında yerlerini alan minik öğrenciler, sıralarında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kaleme aldığı hatıra mektubu ile karşılaştı.



Bakan Tekin, mektubunda okula başlayan öğrenciler için şunları yazdı:



"Bugün eğitim hayatının ilk günü. Öğretmenin, arkadaşların ve neşeli okul bahçen seni uzun süredir heyecanla bekliyor. Sonunda geldin. Hoş geldin. Bugünden itibaren öğretmeninden ve ailenden aldığın destekle öncelikle kendini, sonra da dünyayı tanıyacaksın. Kalbinin heyecanla ve merakla attığını biliyorum. Yeni başlangıçlar bazen zor olabilir. Unutma, hissettiğin her duyguda biz hep yanında olacağız. Seni yaşama hazırlayacak olan eğitim yolculuğunun her anından çok şey öğrenecek, keşfedecek ve yeni deneyimler kazanacaksın.



Okulunda sadece bilgiyi değil, sahip olduğun zengin kültürel mirası, arkadaşlığı, paylaşmayı, yardımlaşmayı, sabretmeyi ve daha pek çok değeri de öğreneceksin. Öğrendiğin bilgileri bu değerlerle zenginleştirerek büyüyecek, cumhuriyet mirasımıza sahip çıkarak Türkiye Yüzyılı'na umutla, başarıyla imzanı atacaksın. Sen ülkemizin geleceği, umudu ve en kıymetli varlığısın."



Bakan Tekin, öğrencilerden mektubu saklamalarını isteyerek, "Çünkü yıllar sonra dönüp baktığında okul hayatına nasıl başladığını anımsayacaksın. Sana güzel ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum. Okulunda çok eğlen, bol bol öğren ve her gününü keyifle geçir. Sevgilerimle." ifadelerini kullandı.