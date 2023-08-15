Bakan Uraloğlu: 170'inci yardım treni deprem bölgesine ulaştı

Bakan Uraloğlu, 11 ili etkileyen 6 Şubat tarihli depremlerin yarattığı afet sonrasında kurtarma çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülmesi ve yardımların eksiksiz ulaşmasında demir yollarının ilk günden itibaren aktif olarak yer aldığını belirtti. Uraloğlu, "Bugüne kadar 3 bin 154 vagon, afet bölgesine her türlü ihtiyacı karşılayacak malzeme taşındı. Hani hüzünlü bir türkü vardır; kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Aksine bizim trenlerimiz hiç durmadan gece-gündüz bölgeye yardım malzemeleri taşıyor. Öncelikli olarak iş makineleri, giyim, gıda, barınma malzemeleri ve yakıtın acil olarak bölgeye ulaştırılmasında trenler büyük önem taşımıştır. Şu ana kadar bölgeye gönderilen 169 yardım treni ile; 17 vagon iş makinesi, 498 vagon insani yardım malzemesi, 2 bin 280 vagon ile 4 bin 597 adet yaşam konteyneri, 266 vagon ile 320 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 4 vagon 26 adet seyyar tuvalet, 5 adet ısıtma jeneratörü, 24 adet barınma amaçlı vagon, 30 adet servis vagonu, toplamda 3 bin 154 vagon afet bölgesine ulaştırıldı" dedi.



'6 BİN DEPREMZEYE BARINMA HİZMETİ SAĞLIYORUZ'



Uraloğlu, son olarak 170'inci yardım treninin 12 Ağustos'ta Afyonkarahisar'dan yola çıktığını belirterek, şunları kaydetti:



"Trende 16 vagon içinde 32 konteyner yaşam malzemesi bulunuyor. Depremzedelerin ihtiyaçlarını şu an ulaştırdı. Ayrıca depremzede vatandaşların barınma ihtiyaçları için ilk günden itibaren, gar ve istasyonlarda, yolcu ve personel servis vagonları ile misafirhane, sosyal tesis ve şantiyelerde toplam 6 bin depremzedeye barınma hizmeti sağlıyoruz. Deprem bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşların da trenlerle tahliyesi sağlanıyor. Bu kapsamda 450 adet yolcu treni ile depremden etkilenen 77 bin 974 vatandaşımızı deprem bölgesinden başka şehirlere ücretsiz olarak taşıdık."