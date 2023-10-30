Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı -İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nda incelemelerde bulundu.



Bakan Uraloğlu’na Taşoluk İstasyonu’ndaki incelemeleri sırasında kaymakamlar, belediye başkanları ve ilçe başkanları da eşlik etti.



Hattın çalışmalarında yer alan ekiplerden bilgi de alan Uraloğlu, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

2 MİLYAR 639 MİLYON EUROLUK EKONOMİK KAZANÇ



Uraloğlu, hattın 31,5 kilometre uzunluğunda olduğuna dikkat çekerek 600 bin yolcunun seyahat edebileceğini ve ekonomik kazancın 2 milyar 639 milyon euro üzerinde olacağını vurguladı.



Türkiye geneli ve İstanbul’daki raylı sistem çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,5 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50’den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacak.” şeklinde konuştu.