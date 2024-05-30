Bakan Uraloğlu'nun telefonu klonlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlık görevi sırasında cep telefonunun klonlandığıunı açıkladı. Uraloğlu, kendi adına aramalar yapan kişinin yakalandığını söyledi.

Bakan Uraloğlu'nun telefonu klonlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, cep telefonunun kopyalanarak kendi adına aramalar yapıldığını açıkladı.

Bakanlık görevi sırasında yaşanan bu olay sonrası Uraloğlu, kendi adına aramalar yapan kişini yakalandığını söyledi.

"ÖNLEMLER ARTIRILSIN"

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi veren Uraloğlu, "Yapay zeka konusunsa artık herkesin telefonlarının sesinin taklit edildiği bir çağda yaşıyoruz. Gerçekten bu konuda siber güvenlikle beraber almamız gereken birçok önlem var. Bir çok önlem de alınmış durumda." dedi.

Bakan, cep telefonunun klonlandığını açıklayınca komisyon üyeleri önlemler artırılsın çağrısı yaptı.

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