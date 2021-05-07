Bakan Varank, yerli aşının ikinci dozunu yaptırdı

Covid-19’a karşı geliştirilen ve en yenilikçi aşı yöntemlerinden biri kabul edilen virüs benzeri parçacıklara dayalı (VLP) aşısı için gönüllü olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 17 Nisan’da ilk doz aşısını yaptırmıştı. Bugün ise Varank, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ın hemen ardından ikinci doz aşısını yaptırdı.

Bakan Varank aşı olduktan sonra yaptığı konuşmasında, “Virüs benzeri parçacıklar teknolojisine dayalım TÜBİTAK Covid-19 platformu altındaki aşımızda Faz-1 denemelerine geçmiştik. Hasan hocamızla beraber gönüllülerden olduk. 38 gönüllüden biriyiz. İlk aşımızı yaptırmıştık şimdi de ikinci dozumuzu yaptırdık. Bu işlerde gönüllü olmak çok önemli. Biz vatandaşlarımıza bu işi teşvik etmek için hem de bilim insanlarımıza ne kadar güvendiğimizi göstermek için gönüllü olmuştuk. O çağrımız yerini buldu. Hem bize hem hastanemize hem TÜBİTAK’a gerçekten onlarca yüzlerce, bu aşı çalışmasında gönüllü olmak isteyen vatandaşımız başvurdu. 360 gönüllü ile olacak. Şu anda o gönüllülere de doldu. Faz çalışmaları özellikle Faz-1 bu aşının güvenliğini göstermek için, biraz da antikor üretiyor mu? Yani bağışıklık ile ilgili testler yapılıyor. Ama bundan sonraki süreçler daha çok aşının etkinliği ile ilgili olacak“ dedi.



Varank temennilerinin aşının bekledikleri gibi laboratuvar ortamında denendiği ve ispatlandığı gibi başarılı olması olduğunu belirterek, “İnşallah aşımızı başarılı olursa Faz-3 aşamasından sonra seri üretime hazır hale gelecek. Burada da biz tabii ki özel sektörde bunu üretecek firmalarımızla görüşüyoruz. İnşallah Faz-3 de başarıyla tamamlanır. Bu aşıların etkinliği ispatlanır. Biz de sene sonundan önce aşımızı elde etmiş oluruz. Bunu hep birlikte temenni ediyoruz” dedi.