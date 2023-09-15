Bakan Yerlikaya: 10 ilde 265 zehir taciri yakalandı

Uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonlar devam ediyor.



Son olarak İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, Denizli, Mersin, Bolu, Kırklareli, Şanlıurfa, Manisa ve Bilecik'te operasyon düzenlendi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzenlenen operasyonlarda 245'i sokak satıcısı olmak üzere 265 zehir taciri yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonlarda; 158 kilogram muhtelif içerikte uyuşturucu madde ve 125 bin adet uyuşturucu ele geçirildi. 245 sokak satıcısı şüpheli şahıs yakalandı. Diyarbakır Jandarma Komutanlığımızca Lice kırsalında 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Nuri Akdemir Narkoterör Operasyonu' gerçekleştirildi. Operasyonda; 715 kilogram toz esrar ve 964 kilogram kubar esrar ile 6 milyon 338 bin 410 kök kenevir ele geçirildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda, 6,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs yakalandı". ifadelerini kullandı.

DENİZLİ'DE 1 KİŞİ YAKALANDI



Denizli'de jandarmanın operasyonunda, 3,5 kilogram kubar esrar ele geçirildiği, 1 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, devamında şunları kaydetti:



"Mersin Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, 1,5 kilogram skunk 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs yakalandı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda; 58 kilogram skunk ele geçirildi. 1 şüpheli şahıs yakalandı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda, 103 kilogram esrar ele geçirildi. 3 şüpheli şahıs yakalandı. Manisa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce bonzai yapımında kullanılan muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, muhtelif miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli şahıs yakalandı."