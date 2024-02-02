Bakan Yerlikaya: Depremlerde 53 bin 537 canımızı kaybettik

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hatay'da 41 bin deprem konutunun, 5 bin köy evinin kura çekim ve teslim törenin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla yapılacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmasında öne çıkanlar:



"Ankara'daki AFAD Ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı.

2 milyon 302 bin bina, 6 milyon 227 bin bağımsız bölümün hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık binanın enkazları 69 günde tamamen kaldırıldı.

Türkiye Tek Yürek kampanyasında 128 milyar 949 milyon TL toplandı, 79 milyar 263 milyon TL'si harcandı."



