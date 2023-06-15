Bakan Yerlikaya: Şehit güvenlik korucusunun faili yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta şehit edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in failinin Mersin'de yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya: Şehit güvenlik korucusunun faili yakalandı
Bakan Yerlikaya: Şehit güvenlik korucusunun faili yakalandı - 1 Terörist Mehmet Zeki İlmin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 gün önce Cizre'de edilen güvenlik korucusu Mustafa Erdem'in faili Mehmet Zeki İlmin adlı teröristin, 'in Akdeniz ilçesinde yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığımızın yaptığı teknik çalışmalar neticesinde; 11 gün önce Cizre'de şehit edilen güvenlik korucumuz Mustafa Erdem'in faili 'Demhat, Fırat ve Gelhat' kod adlı Mehmet Zeki İlmin adlı terörist, Mersin ili Akdeniz ilçesinde Emniyet Terörle Mücadele ve Özel Harekat birimlerimizin bu sabah yaptığı operasyonla yakalandı. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.''

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