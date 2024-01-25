Bakan Yumaklı: Gıda denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla denetimlerinin devam ettiğini ve artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Yumaklı: Gıda denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz

ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla denetimlerimiz devam ediyor. Bu kapsamda 81 ilimizde toplu tüketim yerlerinde kızartmada kullanılan yağlara yönelik eş zamanlı denetimlerimize başladık. Yıl boyunca devam eden risk esaslı denetim ve kontrollerimize ilaveten farklı alanlara yönelik denetimlerimizi de artırarak sürdüreceğiz" dedi.

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