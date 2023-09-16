Bakan Yumaklı: Yusufeli Barajı'nda türbin döndürme işlemine başlandı

Artvin’in Çoruh Nehri üzerinde inşasına başlanan ve hızla yapımına devam edilen Yusufeli Barajında türbin döndürme işlemine başlandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yusufeli Barajı ve HES'te elektrik enerjisi üretimi için ıslak testler kapsamındaki ilk türbin döndürme işlemini başlattık. Mühendislerimiz test denemelerini titizlikle takip ediyor. Dünyanın 5'inci en yüksek barajından elektrik alacağımız günler yaklaşıyor." dedi.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre; 22 Kasım 2022 tarihinde su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı'nda kontrollü su tutma işlemi devam ediyor. 15 Eylül 2023 itibarıyla Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 699,12 kotuna, su yüksekliği 195,62 metreye ve depolanan su miktarı ise 1 milyar 697 milyon metreküpe ulaştı. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte Türkiye'nin hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacak ve 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

