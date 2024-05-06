İl il kurbanlık fiyatları 2024: Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş-büyükbaş canlı kilo fiyatları ne kadar oldu? (Dana, koyun, keçi hisse fiyatı listesi)

ANKARA KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'da büyükbaş bir hayvanın 90 bin ile 120 bin TL arasında, küçükbaş kurbanlığın ise 8 bin ile 14 bin TL arasında satılması bekleniyor.

Kurban hissesi fiyatının ise 20-25 kilogram arasında ve 14-16 bin TL civarında olması bekleniyor.