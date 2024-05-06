İl il kurbanlık fiyatları 2024: Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş-büyükbaş canlı kilo fiyatları ne kadar oldu? (Dana, koyun, keçi hisse fiyatı listesi)
Kurbanlık fiyatları, 2024 Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. İllere göre kurbanlık fiyatlarını araştıran birçok kişi hem dini vazifelerini yerine getirmek hem de bütçelerini iyi yönetmek istiyor. Dana, koyun, keçi gibi küçükbaş ve büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatı da merak edilenler arasında yer alıyor. İstanbul, Ankara ve birçok ilde ortalama kurbanlık fiyatları belli oldu. Peki, 2024 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş-büyükbaş canlı kilo fiyatları ne kadar oldu?
2024 yılı kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu, İslam dinine göre kurban ibadetini yerine getirmek ve ihtiyacı olana yardım etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl paylaşmayı artırmak için kesilen kurbanlıkların 2024 yılı fiyat listeleri belli olmaya başladı. Kurbanlık fiyatları hayvanın besili, kilolu, sağlıklı ve ırkının farklı olmasına göre fiyatlarda değişiklik yaratabiliyor.