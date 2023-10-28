Bakanı Uraloğlu'dan Elon Musk'a teşekkür

Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından Musk'ı etiketleyerek, sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sağlamasına ilişkin paylaşım yaptı.



Gazze’de yaşanan insanlık dışı muameleye sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, "Sayın Elon Musk, Starlink uydularınızın, Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarına uydu bağlantısı desteği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.



Bunun üzerine Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.