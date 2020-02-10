Bakanlar Akar ve Varank ile MİT Başkanı Fidan'dan TÜBİTAK'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarette, TÜBİTAK’ın çeşitli alanlarda hazırladığı projeler ve Ar-Ge çalışmaları incelendi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, heyete brifing verdi.



Bakanlar ve Fidan, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nin (BİLGEM) geliştirdiği milli lazer sistemi ve Türkiye’nin ilk Lazer Test Tüneli’nde incelemelerde bulundu.



Milli mobil lazer savunma sistemi ARMOL test edildi, 500 metre uzaklıktaki hareketli çelik hedef başarıyla imha edildi.