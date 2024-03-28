Bakanlar Kurulu toplantısı tarihi: Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak?

Son olarak 4 Mart'ta yapılan Kabine Toplantısı'nın yeni tarihi sorgulanıyor. Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek. Öte yandan kamuya öğretmen ataması, taşeron işçilere kadro ve 3600 ek gösterge gibi konularda da gelişme olup olmayacağı da toplantı öncesi merak ediliyor.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?



Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı.



Son Kabine Toplantısı 4 Mart'ta gerçekleşti.



Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.



KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİ



Kabine toplantısında enflasyonla mücadele ve bu kapsamda atılacak adımlar ele alınacak.



Terörle mücadele, Gazze'deki son durum ve öğretmen atamaları Kabinenin diğer başlıkları arasında olacak.