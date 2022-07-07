Bakanlık açıkladı: Bayramda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İzban'ın ücretsiz hizmet vereceini açıkladı.

Haberler - NTV Haber 07.07.2022 - 17:06

Bakanlık açıkladı: Bayramda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak

ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz kullanılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde , İzban ve Başkentray'ın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

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