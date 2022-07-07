Bakanlık açıkladı: Bayramda Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak

Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle toplu ulaşım hizmetleri ücretsiz kullanılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nde Marmaray, İzban ve Başkentray'ın vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.

Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da;



🚇Marmaray

🚇Başkentray

🚇İzban



ücretsiz hizmet verecektir.



İyi bayramlar! — T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) July 7, 2022