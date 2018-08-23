Adana'da, İçişleri Bakanlığı'nda yapıların güncellenip kayıt altına alınması çalışmalarında görev alan Bahar B. (26), sorumlu olduğu bölgedeki binaların fotoğraflarını çekerken girdiği apartmanda tacize uğradı.
Ağlayarak apartmandan dışarı çıkan Bahar B., aynı bölgede görev yaptığı arkadaşlarını arayarak yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, şüpheliyi yakalamak için apartmana girdi. Merdiven boşluklarını ve çatıyı didik didik arayan polis, şüpheliyi tadilatında çalıştığı 5'inci kattaki dairede gözaltına aldı.
Bahar B.'nin çalışma arkadaşları, genç kadını sarılarak taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin kendilerine verilmesini istedi.
Bunun üzerine polis, evin balkonuna çıkarak öfkeli gruba, "Siz buradan gitmeden, şüpheliyi çıkaramayız. Kendisini bulduk, dağılın, biz alıp karakola gidelim" dedi. Kalabalığın tüm uyarılara rağmen dağılmaması üzerine, polis apartman girişini kapattı. Yoğun güvenlik önlemi altında binadan çıkarılan şüpheli, apartmana yanaştırılan polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü.
Şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.