Bakanlık, yakınlarına ulaşılamayan çocuklar için çağrı merkezi kurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk.



Vatandaşlarımız aşağıdaki numaralar üzerinden çağrı merkezimizle irtibata geçebilirler."

Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk.



Vatandaşlarımız aşağıdaki numaralar üzerinden çağrı merkezimizle irtibata geçebilirler.@deryayanikashb pic.twitter.com/ZiG6XfupQJ — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) February 9, 2023

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