Bakanlıktan beyaz araç açıklaması: Doğrulandı iddiası gerçek değil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Haberde yer alan "Bakanlık doğruladı." ifadesinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakanlıktan beyaz araç açıklaması: Doğrulandı iddiası gerçek değil
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlıkça doğrulandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Adıyaman'da, kayıp depremzede çocuklar için 'kaçırıldı' endişesi: Beyaz aracın sırrı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Haberin içeriğinde kayıp olduğu iddia edilen çocukların beyaz bir araç ile kaçırıldığı ve bu açıklamaların bakanlığımızca doğrulandığı iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Deprem bölgesinde ailesi ve yakınlarına ulaşılamayan refakatsiz çocuklarla alakalı bilgiler son derece açık ve şeffaf bir şekilde düzenli olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. Vatandaşlarımızın resmi kurumların açıklamaları haricinde bu tip iddialara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

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