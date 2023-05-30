Bakanlıktan kız çocuğunun alkollü masada oynatılmasına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kayseri Valiliği sosyal medya paylaşılan bir kız çocuğunun alkol olan masada oynatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kayseri İl Müdürlüğü aracılığıyla Emniyet ve Jandarma birimleri konudan haberdar edildiğini açıklayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "Paylaşımı yaptığı tespit edilen byburak3858 isimli tiktok kullanıcısının Burak Çakmak isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs, kolluk tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmış olup hakkındaki adli ve idari tahkikat sürmektedir." açıklamasında bulundu.





Öte yandan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Çocuklarımızın ruhsal ve psikolojik gelişmelerini olumsuz etkileyeceğinden, paylaşılan görüntünün erişiminin engellenmesi için yasal başvurular yapılmış ve şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

Görüntüdeki çocuğumuzun kimlik tespiti çalışmaları devam etmektedir."

VALİLİKTEN DE AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tahkikat ve gerekli işlemleri başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"27.05.2023 günü yapılan sosyal medya paylaşımında, yaşı küçük bir kız çocuğunun alkol alınan bir masa üzerine çıkarılıp oynatıldığı görülmüştür. Emniyet birimlerimizce derhal başlatılan tahkikat ile sorumlular tespit edilerek, gerekli işlemler başlatılmıştır."