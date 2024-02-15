Bakım evinde hastanelik eden dayak

Tekirdağ'da bakım evinde 72 yaşındaki vatandaşa şiddet uyguladığı öne sürülen iki görevliden biri tutuklandı.
Çerkezköy'de Özel Trakya Bakım Merkezi'nde kalan 72 yaşındaki Avni Kılıçaslan, iddiaya göre, başına aldığı darbe sonucu yere düşerek yaralandı.
6 Şubat saat 07.47'de Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adamın girişi "düşme" kaydıyla yapıldı. Herhangi bir darp olayı olmadığı iddia edildi.
3 çocuk babası Kılıçaslan buradaki müdahalesinin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Yaşlı adamın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KAMERALAR İNCELENDİ
Kılıçaslan'ın yakınları şiddet iddiasıyla şikayette bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ekipleri, kurumun tüm kameralarını incelemeye aldı.
ZORLA ODAYA KAPATTILAR
Güvenlik kamerası görüntülerinde personel M.S. ve M.C.B.'nin, Kılıçaslan'ı zorla odasında tutmaya çalıştığı, odadan dışarı çıkmak isteyen Kılıçaslan'ın oda kapısının kurum personelince defalarca tekmelendiği görüldü.
ODADAN BAYGIN ÇIKTI
Güvenlik kamerası görüntülerinde zor kullanmaya çalışan kurum personeli M.C.B. ve M.S.'nin yaşlı adamın odasına girerek bir süre içeride kaldığı görüldü. Güvenlik kamerasının görmediği odaya sokulan yaşlı adamın o sırada darp edildiği iddia edilirken, uzun bir süre sonra personelden M.S.'nin Avni Kılıçaslan'ı tekerlekli sandalyede baygın halde içeriden çıkardığı gözlendi.
Keşan'da gözaltına alınan M.S. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer personel M.C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"AYNI GÜN ÇIKIŞLARI VERİLDİ"
Konuyla ilgili Özel Trakya Bakım Merkezi yetkilileri tarafından açıklama yapıldı, "Olayın yaşandığı gün görüntüler incelenmiş, olayda ihmali ve istismarı olan şüpheli personellerin aynı gün iş çıkışları verilmiştir." denildi.
Adli ve idari soruşturma açılması için il müdürlüğüne yazılı bildirim yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"İki personelin savunması alınmış kamera kayıtları incelenmiş diğer çalışanların tanık beyanları alınmıştır. Görevli personelin ihmal veya kasten hareket etmesi şüphesi tarafımızca tespit edilmesi üzerine ivedi bir şekilde Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat şikayet dilekçesi kurumumuz tarafından ibraz edilmiştir. Tüm kamera kayıtları tanık ifadeleri bu dilekçe ekinde sunulmuş, görevli personel bu şikayetimiz üzerine tutuklanmıştır."
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