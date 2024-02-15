Bakım evinde hastanelik eden dayak

ZORLA ODAYA KAPATTILAR



Güvenlik kamerası görüntülerinde personel M.S. ve M.C.B.'nin, Kılıçaslan'ı zorla odasında tutmaya çalıştığı, odadan dışarı çıkmak isteyen Kılıçaslan'ın oda kapısının kurum personelince defalarca tekmelendiği görüldü.



ODADAN BAYGIN ÇIKTI



Güvenlik kamerası görüntülerinde zor kullanmaya çalışan kurum personeli M.C.B. ve M.S.'nin yaşlı adamın odasına girerek bir süre içeride kaldığı görüldü. Güvenlik kamerasının görmediği odaya sokulan yaşlı adamın o sırada darp edildiği iddia edilirken, uzun bir süre sonra personelden M.S.'nin Avni Kılıçaslan'ı tekerlekli sandalyede baygın halde içeriden çıkardığı gözlendi.



Keşan'da gözaltına alınan M.S. tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer personel M.C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



"AYNI GÜN ÇIKIŞLARI VERİLDİ"



Konuyla ilgili Özel Trakya Bakım Merkezi yetkilileri tarafından açıklama yapıldı, "Olayın yaşandığı gün görüntüler incelenmiş, olayda ihmali ve istismarı olan şüpheli personellerin aynı gün iş çıkışları verilmiştir." denildi.



Adli ve idari soruşturma açılması için il müdürlüğüne yazılı bildirim yapıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"İki personelin savunması alınmış kamera kayıtları incelenmiş diğer çalışanların tanık beyanları alınmıştır. Görevli personelin ihmal veya kasten hareket etmesi şüphesi tarafımızca tespit edilmesi üzerine ivedi bir şekilde Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına bizzat şikayet dilekçesi kurumumuz tarafından ibraz edilmiştir. Tüm kamera kayıtları tanık ifadeleri bu dilekçe ekinde sunulmuş, görevli personel bu şikayetimiz üzerine tutuklanmıştır."

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