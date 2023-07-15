Bakırköy'de 5 katlı binanın yıkımında çalışan işçi göçüğe düştü

Olay, saat 16.40 sıralarında, Bakırköy Osmaniye Mahallesi, Aksu Osmaniye Yolcu Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın yıkım çalışmasında meydana geldi.

İnşaat alanında çalışan iş makinesi operatörü Mehmet Turgut'un sulama yaptığı sırada enkaz alanında oluşan çukura ayakkabısı düştü. Düşen ayakkabıyı almaya çalışan Mehmet Turgut çukura düştü ve molozlarla beline kadar gömüldü.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Turgut, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Ayağında Ezikler oluşan Mehmet Turgut'un hayati bir tehlikesi olmadığı öğrenildi.



"BELİNE KADAR TOPRAĞIN ALTINDA KALDI"



Olayı anlatan Kemal Berker, "Kentsel dönüşüm çerçevesinde, 4-5 gündür yıkım ekipleri tarafından, yıkılmaktaydı. Yıkım ekiplerinin çalışanlarından bir tanesi, orada olan çukura ayakkabısı kaçıyor, ayakkabısını almak için indiğinde, toprak da kayıyor, beline kadar toprağın altında kalıyor. Çalışanlarlar AFAD'a, ambulansa haber veriyorlar. Ekipler yavaşça çıkarıp götürüyorlar." dedi.

