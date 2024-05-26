Bakırköy’de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

İstanbul Bakırköy’de sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, orta refüje çarparak takla attı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kazanın meydana geldiği araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Bakırköy’de feci kaza: 1’i ağır 3 yaralı

Bakırköy’deki trafik kazasında 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Rauf Orbay Caddesi Sirkeci yönünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 06 AEM 430 plakalı araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Araç cadde üzerinde bulunan orta refüje çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 1’i ağır 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçta ise büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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