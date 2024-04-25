Bakkal dükkanında başlayan yangın, üst kattaki dairelere sıçradı

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Leylak Sokak üzerine bulunan bir bakkalda meydana geldi.

3 katlı binanın giriş katında bulunan bakkalda çıkan yangın üst katlara sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda kundaklama şüphesi bulunurken yangının net çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.