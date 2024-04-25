Bakkal dükkanında başlayan yangın, üst kattaki dairelere sıçradı

Ankara'da 3 katlı bir binanın giriş katında bulunan bakkal dükkanında çıkan yangın üst kattaki dairelere sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Bakkal dükkanında başlayan yangın, üst kattaki dairelere sıçradı

Edinilen bilgilere göre olay gece saatlerinde Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Leylak Sokak üzerine bulunan bir bakkalda meydana geldi.

3 katlı binanın giriş katında bulunan bakkalda çıkan üst katlara sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda kundaklama şüphesi bulunurken yangının net çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...