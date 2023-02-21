Balcalı Hastanesi'ne "yorgun kolon" tahliyesi

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde inceleme yapıldı. Ana binadaki iki blokta kolonların "yorgun" olduğu tespit edildi. Bloklar "deprem güçlendirmesi" için boşaltılırken, hastalar kentteki ve çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

Balcalı Hastanesi'ne "yorgun kolon" tahliyesi

'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin ana binasındaki iki blok, kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla boşaltılıyor.

Kahramanmaraşlı merkezli 6 Şubat'taki depremler ve dün Hatay'daki depremin ardından hastane binasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Balcalı Hastanesi'ne "yorgun kolon" tahliyesi - 1

İnceleme sonucunda, hastanenin ana binasındaki A ve B blokların kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Bunun üzerine, buradaki hastaların kentteki ve çevre illerdeki hastanelere sevk edilmesine başlandı.

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