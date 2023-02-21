Balcalı Hastanesi'ne "yorgun kolon" tahliyesi

Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinin ana binasındaki iki blok, kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla boşaltılıyor.



Kahramanmaraşlı merkezli 6 Şubat'taki depremler ve dün Hatay'daki depremin ardından hastane binasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.



İnceleme sonucunda, hastanenin ana binasındaki A ve B blokların kolonlarının depreme dayanıklı hale getirilmesi kararlaştırıldı.



Bunun üzerine, buradaki hastaların kentteki ve çevre illerdeki hastanelere sevk edilmesine başlandı.