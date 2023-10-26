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Balık ambarına düşen işçiler zehirlendi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kayıkta bulunan balık ambarına düşen iki işçi, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Balık ambarına düşen işçiler zehirlendi
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde iki işçi kayıkta bulunan balık ambarına düştü.

Sinop'tan Kastamonu açıklarına balık tutmak için gelen Başoğlu Kayık, Karadeniz'de avlandıktan sonra İnebolu ilçesine bağlı Evrenye köyüne yanıştı. Bu sırada kayıkta bulunan Hüseyin Hep (48), kayıktaki balık ambarına düştü.

Balık ambarına düşen arkadaşını kurtarmak isteyen Emrah Salman da ambara düştü. Balık ambarına düşen Emrah Salman ve Hüseyin Hep zehirlendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Diğer balıkçılar tarafından kurtarılan Salman ve Hep, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan Salman ve Hep, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Salman ve Hep'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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