Balık tutmak için denize açılan kişinin cesedi kıyaya vurdu

Bartın’ın Kurucaşile ilçesine bağlı Kapısuyu Sahili'nde 61 yaşındaki Hasan Anar balık avı için sabahın erken saatlerinde sandalla denize açıldı.



Bir süre sonra Anar’ın sandalına ait parçaların dalgalarla beraber sahil şeridi boyunca kıyıya vurduğu görüldü. Vatandaşlar tarafından yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.



Bölge sakinlerinin de katıldığı arama çalışmaları sırasında Anar’ın cansız bedeni dalgalarla beraber sahile vurdu.

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