Balık tutmak için denize açıldı, Rodos adasına kadar sürüklendi

Muğla’nın Datça ilçesinde 10 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açılan Kemal Atakan Aydoğan, rüzgarla sürüklenerek Rodos adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Balık tutmak için denize açıldı, Rodos adasına kadar sürüklendi

Datça’da balık tutmak için ile denize açılıp rüzgara yakalanan Kemal Atakan Aydoğan, rüzgar ile Rodos açıklarına sürüklendi.

Rodos açıklarında Yunanistan karasularına girince Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan karasularına izinsiz girmesi nedeniyle gözaltına alındı.

10 gündür kayıp olan Kemal Atakan Aydoğan’ın annesi Ful Yanbak Aydoğan resmi makamlara başvurarak oğlunun kayıp olduğunu belirterek bulunması için yardım talebinde bulundu.

Balık tutmak için denize açıldı, Rodos adasına kadar sürüklendi - 1

Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Kemal Atakan Aydoğan, günler sonra Rodos’tan annesini arayarak yardım talebinde bulundu.

Datça İlçe Jandarma karakol Komutanlığı’na başvuran anne Aydoğan, Yunan makamları ile Türk resmi makamları arasında Kemal Atakan Aydoğan’ın iadesine yönelik girişimler başlatıldı.

Rodos’ta Yunanistan karasularına kaçak yollardan girdiği iddiası ile gözaltına alınan Datçalı gencin annesine Rodos’ta tarla ve bahçe işlerinde çalıştırıldığını söylediği bir an önce Datça’ya dönmek isteğini söylediği öğrenildi.

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