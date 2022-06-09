Balık tutmak için girdiği gölette can verdi

Siverek'te hayvan sulama göletine balık tutmak için giren Mehmet İren boğuldu.

Olay, Siverek-Kahta kara yolu 10'uncu kilometresindeki Üzümcük Mahallesi yakınlarındaki gölette meydana geldi.



İddiaya göre, Mehmet İren (32), balık tutmak için gölete girdi.



Bir süre sonra İren'in sudan çıkamadığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, gölette arama çalışması başlattı.



Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından İren'in cansız bedenine ulaştı.



Balık ağlarına dolandığı belirlenen İren'in cesedi, sudan çıkartılarak Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.