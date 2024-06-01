Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 4 Haziran 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

34

/

13

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

15

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

16

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

16

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

17

TÜRKİYE HABERLERİ

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller hayatını kaybetti

Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller kaç yaşında ve neden öldü?

Özer Uçuran Çiller kimdir? Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller kaç yaşında ve neden öldü?

Resmi Gazete'de bugün (1 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de bugün (1 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları)

Emekli derneği başkanı tefeci çıktı!

Emekli derneği başkanı tefeci çıktı!

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler'den açıklama

Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler'den açıklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...