Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 23°. 17 Mayıs 2024 Cuma Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 19 Mayıs 2024 Pazar Balıkesir hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 25°.
Bugün
22/
7
Yarın
23/
8
Cuma
29/
9
Cumartesi
30/
10
Pazar
25/
11
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu
- Balıkesir Hava Durumu