Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. Yarın için Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°. 4 Haziran 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°.
Bugün
36/
15
Yarın
36/
16
Salı
40/
16
Çarşamba
35/
17
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