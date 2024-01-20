Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için hava durumu bugün nedir? Balıkesir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Balıkesir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Balıkesir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Balıkesir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?
Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. Yarın için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 6°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Balıkesir hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 7°. 23 Ocak 2024 Salı Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 9°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 9°.

Bugün

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

16

/

5

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

6

/

2

Pazartesi

Kuvvetli Rüzgar
Kuvvetli Rüzgar

7

/

2

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

9

/

-1

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

9

/

-1

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