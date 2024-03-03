Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. Yarın için Balıkesir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 15°. 5 Mart 2024 Salı Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 16°. 6 Mart 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 14°.
Bugün
14/
5
Yarın
15/
3
Salı
16/
3
Çarşamba
14/
2
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu
- Balıkesir Hava Durumu