Balıkesir Hava Durumu | Balıkesir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Mart 2024

Balıkesir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Balıkesir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Balıkesir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 28°. Yarın için Balıkesir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. 2 Nisan 2024 Salı Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Balıkesir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°.
Bugün
28/
8
Yarın
30/
9
Salı
29/
9
Çarşamba
24/
8
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