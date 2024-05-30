Balıkesir'de 15 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 15 kaçak göçmen ile yabancı uyruklu 2 insan kaçakçısı yakalandı.

Balıkesir'de 15 kaçak göçmen yakalandı

'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri,  kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları sonucu takibe alınan bir minibüs ile lüks otomobile operasyon yaptı.

Araçlarda yer alan ve yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen Suriye uyruklu 2 insan tacirinin yanı sıra 14 Suriye uyruklu ve 1 Lübnan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Söz konusu araçlar ile 2 bin euro ve 2 bin 250 TL’ye de el konuldu.

İnsan kaçakçılarını gözaltına alan ekipler, kaçak göçmenleri ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim etti.

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