Balıkesir'de feci kaza | Freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Halis Alkan ve araçta yolcu konumunda bulunan Murat Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırdı. Kamyon, olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırılırken, trafik akışı tekrar sağlandı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.