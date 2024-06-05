Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda fuhşa zorlanan 4 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.

Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 3 gözaltı

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Akçay bölgesinde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler dün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, fuhşa zorlanan Gürcistan uyruklu N.K. ve A.A., Kazakistan uyruklu Z.S. ve Özbekistan uyruklu M.U. kurtarıldı. Operasyonda kadınları fuhuş yapmaya zorladığı iddia edilen Gürcistan uyruklu N.I., F.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 57 bin 905 Türk lirası, bin 250 Euro, 304 dolar, 40 pound, 14 gram altın, 1 çeyrek altın ve 13 cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerden N.I. ve O.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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