Balkondan eve girdi, komşusuna cinsel saldırıda bulundu: “Beni periler çağırdı”

H.U’nun çığlıkları üzerine, “Bağırma, yüzüğümü düşürdüm. Alıp gideceğim ve bu olayı polise haber verirsen seni de kocanı da öldürürüm.” diye tehdit eden R.K. evden kaçtı.



Evden çıkıp bakkala sığınan kadın ise polis şikayette bulundu.



Olaydan sonra kaçan R.K., İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.



Samsun Adliyesine sevk edilen R.K. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, “Evde tek başıma alkol alıyordum. Sigara içmek için balkona çıkınca yol üzerinde 5 tane peri gördüm. Görmüş olduğum periler beni yanlarına çağırdılar. Ben de perilerin beni çağırması üzerine balkon demirlerine çıktım. Aşağıya atlayacağım esnada bu kez de yan balkondan beni bir peri ‘Aşağı atlama benim yanıma gel’ diye çağırdı. Ben de atlamaktan vazgeçerek beni yanına çağıran ve yan daireye ait balkonda bulunan perinin yanına atladım. Balkon kapısı açıktı. İkamet içerisinde mutfakta bayanı gördüm. Bu bayan beni görünce panikleyerek ‘Senin burada ne işin var’ diyerek bağırmaya başladı. Bağırmasın diye elimle ağzını kapatıp yere yatırdım. Kadına zarar vermeden kapıdan çıkıp gittim. Suçlamaları kabul etmiyorum.” dedi.



Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.K. nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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