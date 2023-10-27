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Balkondan evine girerken demir korkulukların üzerine düştü

Mersin'de anahtarını kaybeden Oktay Kuş, evine balkondan girmek için tırmanırken dengesini kaybedip bahçe duvarının demir korkuluklarının üzerine düştü. Yaralanan Kuş, karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.

Balkondan evine girerken demir korkulukların üzerine düştü

Evine girmek isterken hastanelik oldu.

Olay, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1610 Sokak’ta meydana geldi. Gece geç saatlerde eve gelen Oktay Kuş, anahtarını kaybedince kapıyı açamadı.

Kuş, bunun üzerine evine balkondan girmek için tırmanırken dengesini kaybedip bahçe duvarının demir korkuluklarının üzerine düştü. Karnına demir saplanan Oktay Kuş’un yardım çığlıklarına çevredekiler koştu.

Balkondan evine girerken demir korkulukların üzerine düştü - 1

İhbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Kuş’un karnına saplanan korkuluk demirlerini blok olarak kesti. Oktay Kuş, karnına saplı demirle Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Kuş’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirdi.

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