Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?

Vücut bütünlüğü bozulan çıplak ceset, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Cesedin kaptan Hasan Mehmet Uyanık, başmühendis-makinist Murat Çalışkan ve makine stajyeri Ahmet Atav’a ait olup olmadığı, ailelerinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması ile belli olacak.