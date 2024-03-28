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Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sahile vurmuş bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 15 Şubat günü batan Batuhan A isimli geminin kayıp 3 mürettebatından birine ait olup olmadığı araştırılıyor.

Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait?

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Denizi’nde Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat’ta batan Batuhan A. isimli geminin kayıp 3 mürettebatı bulunamazken, olaydan 43 gün sonra Bandırma ilçesi sahilinde kıyıya vuran bir erkek cesedi bulundu.

Dutliman Mahallesi sahilinde cesedi gören vatandaşın ihbarı sonrası bölgeye ekipler sevk edildi.

Bandırma’da sahile ceset vurdu: Kayıp denizcilerden birine mi ait? - 1 Batuhan A isimli 15 Şubat'ta batmıştı

Vücut bütünlüğü bozulan çıplak ceset, inceleme sonrası otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin kaptan Hasan Mehmet Uyanık, başmühendis-makinist Murat Çalışkan ve makine stajyeri Ahmet Atav’a ait olup olmadığı, ailelerinden alınan DNA örneklerinin karşılaştırılması ile belli olacak.

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