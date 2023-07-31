Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlık açıklamasında "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.'' ifadesi kullanıldı.
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