Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Barış Pınarı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi.'' ifadesi kullanıldı.

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