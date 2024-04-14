Bariyerlere çarpan otomobil dik şekilde asılı kaldı: 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde Alaköy-Yumrutepe mahallesi kavşağında meydana geldi.
Van’dan Erciş istikametine giden otomobil, önünde seyreden otomobile arkadan çarptıktan sonra yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak dik şekilde asılı kaldı.
Çevreden geçen sürücülerin haber vermesi üzerinde kaza yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Dik duran otomobilin sürücüsü jandarma ve vatandaşlar tarafından ön camdan çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
Diğer otomobildeki hafif yaralanan 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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