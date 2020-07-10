Barolara ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi

Barolara ilişkin düzenlemeleri de içeren teklifin 12 maddeden oluşan birinci bölümü Genel Kurul'da kabul edildi.

Anadolu Ajansı 10.07.2020 - 04:10

Barolara ilişkin kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi

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Meclis'te çoklu baro düzenlemesi mesaisi devam ediyor. Genel Kurul'da teklifin birinci bölümünde yer alan 12 madde kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, avukat, aynı ilde birden fazla baro varsa herhangi birine kayıt olabilecek. Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlar, o ildeki herhangi bir baroya staj başvurusunda bulunabilecek.

Avukatlar, Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkacak, kılık ve kıyafet konusunda başkaca bir zorunluluk getirilemeyecek. Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, 5 yıl süreyle yarı oranında alınacak.

Teklifin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul oturumu kapandı.

Teklifin görüşmelerine bugün 13'üncü maddeden devam edilecek.

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