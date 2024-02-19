Bartın'da denizde kaybolan teknisyenden acı haber

Bartın'ın Amasra ilçesi Küçük Liman mevkiinde saat 09.00 sıralarında bir kişinin denize girip çıkmadığını görenler, durumu 112'ye bildirdi.
Olay yerine sağlık, polis, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi gönderildi.
9 dalgıç, botlarla denizde arama çalışması başlattı. Polis ekipleri de deniz kıyısında arama çalışması yaparken, bölgedeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.
Montta Yusuf Ülger adına teknisyen olarak çalıştığı bir üniversitenin kimlik kartı çıktı.
Ülger'in bugün sabah saatlerinde Ankara'dan gezmek için Amasra’ya geldiği öğrenildi.
Dalgıç ekibi tarafından, teknisyenin denize girdiği yere 50 metre mesafede cansız bedeni bulundu.
3 metre derinlikte bulunan Ülger'in, cansız bedeni dalgıçlar tarafından kıyıya getirildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ülger'in boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Yusuf Ülger'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Polis Adliye
- Bartın