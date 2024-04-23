Bartın'da facia: Yangında engelli ağabey öldü, kardeşi yaralandı

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kayadikavlak köyü Örencik Mahallesi'nde meydana geldi.

Köyde oturan Feridun Çetinbağ’a ait tek katlı evde mutfaktan dumanlar yükselmeye başladı.

Bu sırada komşuda olan Çetinbağ, biri engelli 2 oğlunun bulunduğu evden çıkan dumanları fark ederek itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Feridun Çetinbağ'ın oğlu Selim Çetinbağ vücudundaki yanıklarla birlikte vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarıya çıkartılarak, 112 sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.