Bartın'da köyde patlama paniği

Bartın'da bir ev yangını sırasında yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.
Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde İsmail Bayram'a ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Sabah saat 07:00 sıralarında başlayan yangın, tüm binayı sardı. Evde bulunan televizyon ve mutfak tüpü art arda patladı. Patlama sesine uyanan köy sakinleri paniğe kapıldı.
Pencere ve balkonlardan dumanları gören köylüler, hemen olay yerine gitti. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
Yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak bölgede etkili olan rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Alevler, yandaki 2 katlı bir evin çatısına da sıçradı.
YANGININ BAŞLADIĞI EV KÜL OLDU
İtfaiyenin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldığı yangında İsmail Bayram'a ait ev kül oldu, yanındaki binanın çatısı ise büyük hasar gördü.
İsmail Bayram'ın yangın anında köyde değil Bartın il merkezindeki evinde olduğu öğrenildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmil ediliyor.
YANGINA SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Köylüler ise sosyal medya hesaplarından büyük korku yaşadıklarını belirterek, itfaiyenin alevlere zamanında yetişemediğini iddia etti.
2013 yılında nüfusu 2 binin altına düşmesi nedeniyle Belde Belediyesi'nden köye dönüşen Arıt'ta yaşayan vatandaşlar, köydeki muhtarlık binası garajında bir itfaiye aracı olmasına rağmen 35 kilometre uzaklıktaki Bartın'dan itfaiye aracının beklendiğini ileri sürdü.
KÖYÜN İTFAİYE ARACI ATIL DURUMDA
Köydeki itfaiye aracının atıl bir vaziyette beklediğini belirten köylüler, kullanacak şoför ve müdahale malzemelerinin bulunmaması nedeniyle alevlere müdahale edilemediğini ifade ederek, tepki gösterdi.
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