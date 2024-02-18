Bartın'da köyde patlama paniği

Bartın'da bir ev yangını sırasında yaşanan patlamalar paniğe neden oldu.



Şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Arıt köyü Nuhlar Mahallesi'nde İsmail Bayram'a ait tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Sabah saat 07:00 sıralarında başlayan yangın, tüm binayı sardı. Evde bulunan televizyon ve mutfak tüpü art arda patladı. Patlama sesine uyanan köy sakinleri paniğe kapıldı.

Pencere ve balkonlardan dumanları gören köylüler, hemen olay yerine gitti. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.



Yangına olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ancak bölgede etkili olan rüzgar söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Alevler, yandaki 2 katlı bir evin çatısına da sıçradı.