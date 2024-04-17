Bartın'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bartın'da kent merkezi Türbe mevkisinden Çatmaca istikametine seyreden F.Ç. yönetimindeki otomobille Samet Aymaz'ın (24) kullandığı otomobil, İl Özel İdaresi Kavşağı'nda çarpıştı.



İhbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.



Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aymaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kozcağız beldesindeki bir markette çalışan Aymaz'ın işe gittiği öğrenildi.

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