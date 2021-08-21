Bartın'da selde 24 bin tavuk telef oldu

Bartın'da Kozcağız-Kumluca yolu üzerinde Yenikışla mevkisinde 21 yıl önce Atnen Aydoğan 2 bin 100 metrekarelik kapalı alana tavuk çiftliği kurdu. Kumluca deresine 500 metre uzaklıkta olmasına rağmen sel sularının yaklaşık 10 metre yükselmesi nedeniyle tavuk çiftliği sular altında kaldı.

2 katlı üretim çiftliğinin alt katında bulunan 33 günlük 24 bin piliç sel sularında telef oldu. Çiftliğin 2’nci katında bulunan 5 bin tavuk ise kurtarılarak, güvenli bölgeye taşındı. Üretim tesisindeki bütün malzemelerin zarar gördüğü sel afeti sonrasında tavuk çiftliğinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Ölen 24 bin tavuk ise sağlık ve tarım müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde ilaçlanarak, toprağa gömüldü.

Sel afeti sırasında büyük korku yaşadıklarını söyleyen çiftlik sahibi Atnen Aydoğan, ''İçeride 29 bin kanatlı hayvanımız vardı. 24 bini telef oldu, ancak 5 binini kurtarabildik'' dedi.



''BÖYLE BİR AFET YAŞAMADIM, GÖRMEDİM''



Selden sonra toplam tavuk çiftliklerinde zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin lira olduğunu söyleyen Aydoğan, “Zararımız çok büyük, ekipler geldi hasar tespit çalışması yaptı. Bizim tesisimiz 21 yıldır burada ama biz hiç böyle bir şey yaşamadık. Böyle bir sel yükselmesi de hiç yaşamadık. Belki biz küçükken olmuştur ama bilmiyoruz" diye konuştu.

SEL FELAKETİNİN YENİ GÖRÜNTÜLERİ: DAYI DAYAN DAYI