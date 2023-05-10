Bartın'da yurtta kalan 21 öğrenci zehirlendi

Bartın'da 21 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.



Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim öğretim gören ve İnci Bankoğlu yurdunda kalan 90 öğrencinin bir kısmında mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülmesi üzerine durum okul yöneticilerine bildirildi.



Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 21 öğrenci ambulanslarla Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.



Burada gıda zehirlenmesi şüphesiyle müşahede altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

